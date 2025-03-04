Фото: iStock/amixstudio
Российские войска активно ведут боевые действия на ключевых направлениях, нанося удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины. На различных участках фронта, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское направления, фиксируются как успехи — например, уничтожение командного пункта под Комаром, так и трудности из-за укрепленных позиций противника и сложного рельефа, что затрудняет значительное продвижение. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Телеграм-канал Colonelcassad сообщил о том, что российские военнослужащие захватили группу солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. По словам украинских военных, их задача заключалась в удержании обороны, однако командиры покинули позиции. В результате этого бойцы украинской армии, среди которых есть наемники из Польши, Испании и Кубы, сдаются в плен.
«Наши бойцы захватили группу боевиков ВСУ на Курском направлении в Суджанском районе», — говорится в публикации.
Авиация и артиллерия России нанесли удары по резервам и укреплениям противника на территории Сумской области Украины. В частности, в районе Басовки были уничтожены пункты управления беспилотниками и временные базы, а в Мирополье ликвидированы склады боеприпасов. За сутки потери ВСУ в этом секторе превысили 30 единиц техники, включая бронемашины и артиллерийские орудия.
Раскрыта истинная суть поездки Зеленского в США
В Лебедевке на окраинах села продолжаются интенсивные бои. Российские подразделения сумели выбить украинские силы из нескольких опорных пунктов, несмотря на попытки противника подтянуть резервы для удержания своих позиций. На юге Суджанского района проводятся операции по очистке лесных участков у Куриловки, где ВСУ пытались наладить логистические маршруты.
Фото: iStock/bruev
Херсонское направление
На Херсонском направлении российские силы продолжают целенаправленную боевую работу по позициям ВСУ. За последние сутки противник выпустил 40 артиллерийских снарядов по десяти населенным пунктам на левом берегу Днепра. В результате обстрелов пострадали гражданские лица: в Днепрянах ранены двое местных жителей, а в Пролетарке травмы получила женщина. Несмотря на постоянное давление, российские войска удерживают свои позиции и наносят ответные удары.Угледарское направление
Угледарское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. К северо-западу от Великой Новоселки продолжаются ожесточенные бои, а к северу от села Вольное Поле российские войска атакуют систему опорных пунктов ВСУ.
Торецкое направление
В Торецке российские силы продолжают поэтапную зачистку территории. Небольшие группы ВСУ пытаются проникнуть в город для создания боевых позиций, однако о наличии крупных формирований противника в городе не сообщается. Такая тактика заставляет ВС РФ расходовать значительные ресурсы на удержание периметра, включая бои в Щербиновке. Несмотря на трудности, российские войска продолжают сохранять инициативу.
Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области
Купянское направление
Купянский фронт остается зоной интенсивных боев на нескольких участках. ВСУ организуют контратаки в районах Фиголевки, Кутьковки и Западного, стараясь сдержать наступление российских штурмовиков. ВС РФ продолжают оказывать давление на позиции противника, что вынуждает его перебрасывать резервы с других направлений. Особенно ожесточенные бои идут на окраинах Кондрашовки и в районе Калиново-Голубовки. На плацдарме у Тополей продвижение затруднено из-за усиленной обороны ВСУ.
Читайте также:
Боевики ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
В России ответили на идею о размещении европейских миротворцев на Украине
Слюсарь: Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ успешно потушили
Анастасия Хохлова