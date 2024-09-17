Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО

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Потери ВСУ с начала конфликта на Украине составили порядка 480 тысяч человек, включая раненых. На данные, полученные западной разведкой, указывает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что в ходе боевых действий травмы различной степени тяжести получили около 400 тысяч бойцов ВСУ. Ещё порядка 80 тысяч бойцов не удалось спасти.
При этом уточняется, что потери украинской армии могут быть гораздо больше, поскольку в настоящее время точный подсчёт невозможен из-за нежелания киевских властей обнародовать данные.
Также авторы статьи указывают на сильное влияние конфликта на демографические показатели Украины. По словам научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований Александра Гладуна, население страны за последние годы резко сократилось с 42 миллионов до 29 миллионов человек. Причинами таких показателей стали массовый выезд жителей из страны и всеобщая мобилизация.
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При этом уточняется, что потери украинской армии могут быть гораздо больше, поскольку в настоящее время точный подсчёт невозможен из-за нежелания киевских властей обнародовать данные.
Также авторы статьи указывают на сильное влияние конфликта на демографические показатели Украины. По словам научного сотрудника украинского Института демографии и социальных исследований Александра Гладуна, население страны за последние годы резко сократилось с 42 миллионов до 29 миллионов человек. Причинами таких показателей стали массовый выезд жителей из страны и всеобщая мобилизация.
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Анастасия Чинкова