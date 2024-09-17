Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО

Киевский режим в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки активно обучает членов террористической группировки «‎Хайят Тахрир аш-Шам»* новым технологиям производства беспилотников. Это может привести к открытию нового фронта против российских сил в Сирии в ближайшем будущем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.