«‎Покрошили пехоту»: Алаудинов заявил об эффективных действиях «Ахмата» под Курском

ФОТО: РИА Новости/Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сообщил командир.
Помимо этого, по его словам, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько БПЛА, уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину. Он добавил, что боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери.
Кроме того, командир отметил, что под Курском фиксируются перемещения «некоторых иностранцев» и сторонников концепции «чеченского государства Ичкерия»*.
Ранее командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации рассказал, что часть боевиков Вооруженных сил Украины при контрнаступлении в Курской области попали в окружение.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Общие потери ВСУ под Курском, по данным МО РФ, составляют почти 14 000 человек, а также более 1500 единиц техники.
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* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещенная в России
Дарья Осипова