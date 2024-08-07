Армия России продолжает уничтожать украинских боевиков в Курской области

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Армия России продолжает в среду, 7 августа, операцию по уничтожению подразделений ВСУ на границе в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ», — сообщает министерство.
При этом уточняется, что поражение боевикам ВСУ нанесено сразу в нескольких районах Сумской области. Противник потерял порядка 260 человек живой силы, а также не менее 50 единиц боевой техники.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в оборонном ведомстве России.
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