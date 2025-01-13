Оборудование компрессорной станции «Русская» после атаки БПЛА ВСУ восстановили

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Оборудование компрессорной станции в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников было оперативно восстановлено, подача газа по «Турецкому потоку» происходит штатно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что 11 января 2025 года Украина попыталась атаковать компрессорную станцию «Русская», расположенную в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны.
Отмечалось, что осколки битых дронов незначительно повредили одно здание и оборудование газоизмерительной станции.
Подчеркивается, что станция продолжает штатно подавать газ в трубопровод «Турецкий поток». Сбоев в работе не произошло.
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Отмечалось, что осколки битых дронов незначительно повредили одно здание и оборудование газоизмерительной станции.
«Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что станция продолжает штатно подавать газ в трубопровод «Турецкий поток». Сбоев в работе не произошло.
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Элина Позднякова