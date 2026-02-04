«Бесстыдное замечание»: Лавров прокомментировал слова Зеленского о компромиссах

04 февраля 2026, 19:17

Глава МИД России Лавров: Зеленский не думает ни о чём, кроме своего выживания

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский сосредоточен только на собственном выживании.





В интервью «RT» ко Дню дипломатического работника Лавров напомнил, что ранее Зеленский после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о готовности идти на компромиссы, но при этом отметил, что и Россия должна проявить такую же готовность.

«Это настолько бесстыдное замечание. Но я не удивляюсь, потому что этот человек ни стыда ни совести не имеет и абсолютно не думает ни о чём, кроме своего выживания», — сказал министр иностранных дел РФ .