06 февраля 2026, 12:21

Политолог Самонкин: Рютте проверял Киев на договороспособность

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приезжал на Украину, чтобы проверить договороспособность киевских властей. Так считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.





Напомним, Рютте приезжал на Украину, где заверил Киев в продолжении западной поддержки. Кроме того, он в очередной раз заявил о желании ввести войска НАТО на территорию Украины после того, как конфликт будет урегулирован.



По итогам визита Рютте в Киев Самонкин заявил, что Запад сейчас пытается понять, насколько Украина реально готова к переговорам с Россией на фоне давления со стороны США по вопросу территориальных уступок.



Также важным остается вопрос проведения на Украине парламентских и президентских выборов, что необходимо для придания легитимности делегации переговорщиков. Однако Самонкин уверен, что киевские власти на это не пойдут, поскольку конфликт дает возможности для обогащения и продолжения диктаторской политики.





«В итоге миссия Рютте носила некий разведывательный характер. От украинцев натовцам уже ничего не надо. Все что хотели, они получили. Создали антироссийскую политическую систему, развалили экономику, довели ситуацию до того, что правительство Украины совершает тотальный геноцид украинского народа», — отметил Самонкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.