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Российские силы уничтожили очередной танк Abrams в ДНР, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации СМИ, западная боевая машина была уничтожена в районе посёлка городского типа Новосёловка на Донецком направлении бойцами группировки «Отважные».
Уточняется, что с помощью FVP-дрона российские силы также уничтожили американский бронетранспортёр MaxxPro.
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«Потихоньку пристроился к нему, выцелил боеукладку и сделал пикирование. И он с одной маленькой "морковки" вспыхнул, как спичка», — рассказал оператор FVP-дрона с позывным «Кот» в интервью для «Звезды».
Уточняется, что с помощью FVP-дрона российские силы также уничтожили американский бронетранспортёр MaxxPro.
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Евгения Парфентьева