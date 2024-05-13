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Командир танка рассказал, что солдаты ВСУ бросали автоматы и обращались в бегство от одного вида пушки танка Т-80БВК в ходе боев по освобождению населенного пункта Новомихайловка на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, наводчик передавал, что когда он наводил на них пушку, они бросали автоматы и убегали.
Отмечается, что до этого танк получил повреждения. Оператор-наводчик танка с позывным Башка рассказал, что они заехали в лесополосу и по ним сразу ПТУР прилетел в левую гусеницу. Он отметил, что третий каток полностью оторвало, гусянка разулась. Было попадание осколками в пушку.
В МО РФ рассказали, что экипаж не вышел из боя даже с поврежденным стволом.
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Отмечается, что до этого танк получил повреждения. Оператор-наводчик танка с позывным Башка рассказал, что они заехали в лесополосу и по ним сразу ПТУР прилетел в левую гусеницу. Он отметил, что третий каток полностью оторвало, гусянка разулась. Было попадание осколками в пушку.
В МО РФ рассказали, что экипаж не вышел из боя даже с поврежденным стволом.
«Огонь вели из пулемета. Вращая башней, продолжали наводить разбитую пушку и ужас на обороняющихся украинских националистов», — заявили в ведомстве.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова