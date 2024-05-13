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«Обращались в бегство»: Стало известно, что делали украинцы при виде пушки танка РФ

Боец ВС РФ рассказал, что украинцы убегали при виде пушки российского танка Т-80
13 мая 2024, 09:41
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Командир танка рассказал, что солдаты ВСУ бросали автоматы и обращались в бегство от одного вида пушки танка Т-80БВК в ходе боев по освобождению населенного пункта Новомихайловка на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, наводчик передавал, что когда он наводил на них пушку, они бросали автоматы и убегали.

Отмечается, что до этого танк получил повреждения. Оператор-наводчик танка с позывным Башка рассказал, что они заехали в лесополосу и по ним сразу ПТУР прилетел в левую гусеницу. Он отметил, что третий каток полностью оторвало, гусянка разулась. Было попадание осколками в пушку.



В МО РФ рассказали, что экипаж не вышел из боя даже с поврежденным стволом.

«Огонь вели из пулемета. Вращая башней, продолжали наводить разбитую пушку и ужас на обороняющихся украинских националистов», — заявили в ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ДНР рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей
В Семеновке рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей ДНР
13 мая 2024, 11:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной гвардии Украины применяли жестокие методы пыток в отношении мужчин в селе Семеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей.
По словам жителя, причиной для проведения допросов и избиений стало подозрение СБУ в том, что местные жители ожидают прибытия Вооруженных сил России. Он также рассказал, что во время допросов сотрудники СБУ спрашивали жителей Семеновки, видели ли они российских военных.

«Они избивали нас очень жестоко... Меня били настолько сильно, что даже трусы порвались. Они били так сильно, что у меня даже почки повреждались. И они говорили: "Мы вас вылечим, чтобы вы не дожили до момента, когда придут русские"», — поделился собеседник издания.
Сергей также упомянул, что с приближением линии фронта к селу сотрудники СБУ прекратили появляться там. Он добавил, что люди, оставшиеся в населенном пункте, оказались без гуманитарной помощи.

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ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик «Новичка»
Разработчик «Новичка»: ВСУ использовали в ДНР снаряды с синильной кислотой
13 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/andrey shalari

Симптомы, которые появились у жителей села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, совпадают с теми, что возникают при использовании синильной кислоты, сообщил в интервью РИА Новости доктор химических наук и разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
ВСУ применили боевые отравляющие вещества против гражданского населения в селе Семеновка, что вызвало у людей удушье, рвоту, сильный кашель, и у некоторых симптомы продолжаются до сих пор, рассказал местный житель Сергей, эвакуированный из зоны боев в конце апреля российскими военными.

«Похоже, что у них (ВСУ) был какой-то вид химического оружия, так как у людей были признаки задышки, вкус миндаля во рту и металлический привкус, а также рвота», — поделился своим опытом собеседник агентства.
Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, считаются одними из самых токсичных веществ, вызывая тяжелые отравления. Синильная кислота, легко испаряющаяся жидкость, имеет характерный запах горького миндаля и является сильным ядом, смертельное отравление может произойти при употреблении всего 0,05 грамма этого вещества.

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Курганский боец «Горыныч» угнал у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей
Российские бойцы курганского командира угнали у ВСУ переданный Польшей танк Т-72
13 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/kovalchuk

Российские военные из танкового батальона под командованием курганского бойца с позывным «Горыныч» угнали у ВСУ танк Т-72, который передала Украине Польша. Об этом сообщает URA.RU.
«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал российский военный.

На каком участке зону спецоперации произошло данное событие, не уточняется.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Согласно статье, американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.

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#военные
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#всу
#вс рф
#танк
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Прорыв обороны в Волчанске и оставление позиций ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
13 мая 2024, 10:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях. ВСУ предприняли попытку контратаки, но потеряли несколько единиц боевой техники и пехоту. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, какие позиции покинули ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Российская армия осуществила серию атак северо-западнее Вербового в районе дороги на Даниловку. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Зафиксированы продвижения в западном направлении. В самом Работино продолжаются позиционные бои.

Донецкое направление


В Красногоровке ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника. В районе Нетайлово и Уманского линия фронта без существенных изменений. Севернее Очеретино российские войска расширили зону контроля в направлении Новоалександровки.


Часовоярское направление


Ожесточенные боестолкновения продолжаются в восточном пригороде Часова Яра. Российские войска смогли продвинуться к западу от Ивановского.


Харьковское направление


При поддержке авиации и средств дальнего поражения ВС РФ ведут наступательные действия в районе Липцов со стороны н.п. Глубокое. Ожесточённые бои продолжаются в районе Волчанска, где российские войска накануне освободили н.п. Гатище и продвинулись к окраинам н.п. Бугруватка. Позиции ВСУ, куда активно стягиваются резервы, находятся под постоянным обстрелом ВС РФ в Волчанске.


Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков

Слобожанское направление


Зона контроля расширена российской армией под Старицей, бои идут на окраине Бугроватки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении ВС РФ подбили очередной «Абрамс» в районе Новосёловки Первой. Севернее Архангельского и Очеретино продолжаются бои на подступах к Калиново и Новоалександровке.

Кураховское направление


ВСУ предприняли попытку контратаки на Кураховском направлении. Украинские боевики бросили в штурм три танка Leopard, 6 американских БТР М113 и более 100 человек из подразделений морской пехоты. ВС РФ отразили наступление, поразив два танка Leopard. Также сообщается о нанесении удара по пехоте ВСУ и другой тяжелой технике.

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#харьков
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Армия России ударила по месту дислокации 200 боевиков ВСУ у Чугуева
Подпольщик Лебедев: под удар ВС РФ у Чугуева попали более 200 боевиков ВСУ
13 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские военные ударили по месту дислокации украинских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области. Под удар попало более 200 боевиков ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет», — цитирует РИА Новости Лебедева.

При этом он отметил, что точное число погибших и раненых неизвестно, однако, по словам медиков, «мёртвых грузили просто в самосвалы КамАЗ».

Подполье уточняет, что через Чугуев переправляются резервы ВСУ, которые потом идут на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление. Также именно туда прибывают военные для доукомплектования «потрепанных» подразделений украинской армии.

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Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ
13 мая 2024, 10:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с музыкантом Андреем Макаревичем*. В ходе пранка артист заявил, что готов выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» и, возможно, предоставить поддержку ВСУ в будущем.
Макаревич* выразил понимание того, что для многих украинцев он — российский артист, поющий на русском языке, и если это вызовет негативные эмоции, он это понимает. Он также заявил, что в случае приглашения с радостью выступит в первый день победы Украины.

На вопрос пранкеров о готовности помогать ВСУ, Макаревич* ответил, что ранее помогал только пострадавшим, но возможно, в будущем, он сотрудничал бы и с армией Киева. Он выразил желание победы Украине и пожелал ей выдержки и победы.

Макаревич* также выразил мнение, что в России почти не осталось «думающих» людей, и поэтому он не планирует возвращаться. В сентябре 2022 года он был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции России.

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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
#имущество
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#мнение
#артист
#эмоции
#всу
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В России задержали девять мошенников за финансирование ВСУ
13 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/Diy13

Полицейские схему мошенников, которые обманом выманили у москвичей 50 миллионов рублей, часть денег злоумышленники использовали на финансирование армии Украины. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. Известно, что часть участников преступного сообщества находится за пределами России, в том числе на Украине. В отношении них решается вопрос об объявлении в международный розыск», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Она пояснила, что мошенники входили в доверие москвичам, используя данные о родственниках. Они убеждали своих жертв, что их семьям грозит опасность, вынуждали их брать кредиты и переводить деньги на свои счета, после людей заставляли выезжать в другие регионы и не выходить на связь с близкими.

Жертвы снимали квартиры, думая, что спасают жизни родственников. В это время злоумышленники вымогали у их семей деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.

Таким образом, известно о семи эпизодах. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

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Экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ
13 мая 2024, 10:02

Фото: iStock/Rawf8

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что после начала СВО он переводил личные денежные средства на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ боеприпасов, бронетехники, а также медикаментов и экипировки. Сообщается, что скрываясь от частичной мобилизации, он покидал территорию России. Ранее участвовал в несанкционированных митингах.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. В документе утверждается, что американский лидер предоставил госсекретарю страны полномочия по выделению оборонной продукции и услуг Минобороны США, а также средств на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи киевскому режиму.

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В Мариуполе в День Победы сбили три дрона ВСУ с поражающими элементами
ФСБ России по ДНР: в Мариуполе 9 Мая сбили три БПЛА ВСУ, летевших в людные места
13 мая 2024, 09:28

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ 9 мая пытались атаковать места массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
«9 мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа летающее крыло, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. В ходе расшифровки полетного задания установлено, что беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе», — отметили в УФСБ.

Отмечается, что 36 килограммов взрывчатки, которые переносили беспилотники, были уничтожены на полигоне.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. В светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи.

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