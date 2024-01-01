Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Слова Шеремета передает РИА Новости.
Шеремет охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.
Ранее в новогоднем обращении Зеленский поставил граждан перед выбором, отметив, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем или быть готовым выполнять обязанности перед своей страной.
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«Эти земли всегда населялись русским народом, который чужд и презирает украинский нацизм и его сторонники», — отметил член парламента.
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Артем Кузьмин