«Обреченность»: Эксперт по языку жестов оценил поведение Зеленского на саммите НАТО
Профайлер Анищенко: Зеленский в Гааге выглядит обреченным и подавленным
Владимир Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Гаагу, выглядит обреченным и подавленным. Об этом рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряжённый. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — рассказал Анищенко в беседе с RT.
Он отметил, что губы Зеленского напряжены, а взгляд стеклянный, что указывает на депрессивное состояние. Глава киевского режима поднимался по лестнице с опущенной головой, «как будто на плаху», понимая, что ничего хорошего для него там не будет.
Анищенко также обратил внимание и на спокойствие американского лидера Дональда Трампа, который явно чувствует себя хозяином положения.
Напомним, Зеленский накануне заявил, что хочет остаться у власти до окончания российской спецоперации. Однако историк Руслан Калинчук в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что на таком высоком уровне желания отдельной личности не играют никакой роли.
«Ведь речь идет о конфликте вокруг Украины. Это не конфликт с Украиной, это именно конфликт вокруг Украины. Там замешаны интересы очень высоких кругов мировой глобальной политики. И в данном контексте хотелки Зеленского вообще никакой роли не играют», — уточнил эксперт.
Он добавил, что Зеленский, вероятно, и ушел бы самостоятельно с поста президента Украины, где, по некоторым данным, он заработал порядка 40 миллиардов долларов. Теперь же ему нужны определенные гарантии, из-за которых он и продолжает держаться за власть.