«Обреченность»: Эксперт по языку жестов оценил поведение Зеленского на саммите НАТО

25 июня 2025, 13:46

Профайлер Анищенко: Зеленский в Гааге выглядит обреченным и подавленным

Общее фото участников перед саммитом НАТО в Гааге

Владимир Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Гаагу, выглядит обреченным и подавленным. Об этом рассказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.







«На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряжённый. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — рассказал Анищенко в беседе с RT.

«Ведь речь идет о конфликте вокруг Украины. Это не конфликт с Украиной, это именно конфликт вокруг Украины. Там замешаны интересы очень высоких кругов мировой глобальной политики. И в данном контексте хотелки Зеленского вообще никакой роли не играют», — уточнил эксперт.