Трамп заявил, что Зеленский находится в тяжелой ситуации
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гаагу заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в тяжелом положении. Его слова приводит телеканал Fox News.
«Да, возможно, я увижусь с ним. <…> Спрошу о том, как у него дела. Он в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться», — отметил глава Белого дома.Перед этим сообщалось, что Трампа и Зеленского расставили по разным углам на фотосессии на саммите НАТО для того, чтобы избежать конфликта между ними. Также известно, что во время встречи американцы, турки, словаки и венгры не хотели сидеть за одним столом с главарем киевского режима.