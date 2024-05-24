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Общение с мирным населением в зоне СВО потрясло американского военкора

Военкор Ланкастер: украинцы Донбасса ждут прихода ВС РФ
24 мая 2024, 19:05
Фото: iStock/bwb-studio

Фото: iStock/bwb-studio

Многие жители населенных пунктов, которые ещё находятся под контролем Украины, ждут прихода российских военных. Об этом рассказал ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.
«Я сам видел в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. Они говорят, что ждут российские войска», — заявил Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также рассказал, что ему довелось взять интервью у жителей Авдеевки, которые также сообщили ему что почти 10 лет ждали прихода российских сил.



Ланкастер считает, что большая часть населения Донбасса – этнически русские. Из-за этого и складывается подобное поведение несмотря на украинские паспорта. Журналист подчеркнул, что кроме документов эти жители не имеют ничего общего с украинским правительством.

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#рф
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Путин: Москва готова вернуться к переговорам с Киевом исходя из договоренностей
24 мая 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей.
О готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Пусть возвращаются, но не на условиях одной стороны, а на основе принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе сложных переговоров в Белоруссии и Турции», — отметил Путин.
Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий.

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Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS
24 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/icholakov

Минобороны США отказалось комментировать информацию об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона, США рассматривают Крым как часть Украины. При этом он также добавил, что Киев сам несет ответственность за свои военные действия.

Официальный представитель Пентагона заключил, что Украине следует самой прокомментировать любые недавние операции.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом.

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Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта
24 мая 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые Россия достигает в процессе специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин заявлял о том, что составленные ранее документы могли послужить основанием для дискуссий, однако не более того.

Ранее издание Reuters сообщило, что глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Нуланд просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей
infoBRICS: Нуланд просит США разрешить ВСУ убивать российских мирных жителей
24 мая 2024, 18:03

Фото: iStock/zabelin

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей. Об этом сообщает infoBRICS.
В материале издания отмечается, что экс-заместитель госсекретаря США требует того, что киевский режим и так делает на ежедневной основе. Боевики украинской армии регулярно атакуют российские города за пределами линии фронта.

Уточняется, что независимо от разрешения Вашингтона, Украина зачастую пытается проводить операции в глубине территории РФ, причем почти все цели — это мирные жители, по этой причине атаки носят террористический характер.

Ранее сообщалось, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.

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ВС РФ сбили за неделю два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У»
24 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская авиация и средства ПВО сбили за минувшую неделю два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У». Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшую неделю российские военные также уничтожили 18 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун».

При этом за последние семь дней ВС РФ сбили 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха» 356 беспилотников ВСУ.

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В США заявили о частых сбоях в работе сети Starlink на территории Украины
NYT: российские средства РЭБ все чаще нарушают работу сети Starlink на Украине
24 мая 2024, 17:36

Фото: istockphoto/3DSculptor

Российские солдаты все чаще нарушают работу спутниковой сети Starlink на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в вооруженном конфликте, сообщает The New York Times.
Ссылаясь на украинских военных, издание отмечает, что российские войска вызвали «массовые сбои» в работе устройств Starlink в Харьковской области. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что для создания помех российские войска могут использовать новые и более продвинутые технологии.

Заместитель командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Аякс» отметил, что Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу с РФ.

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Стало известно, что станет с бойцом ВСУ, угнавшим танк и перешедшим на сторону ВС РФ
Полковник Кошкин: угнавшего для ВС РФ танк бойца ВСУ ждет проверка
24 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

С бойцом ВСУ, который угнал украинский танк и перешёл на сторону ВСУ, будут работать следователи. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, его слова передаёт «МК».
«Украинский солдат теперь будет просить о каких-то льготах, например, остаться в России. Танк — это все же веский довод для чего-то такого», — говорит Кошкин.

По его словам, с украинским военным, принявшим сторону ВС РФ, будут работать следователи. Они должны будут изучить его документы и подтвердить историю, кроме того, необходимо будет выяснить, не числятся ли за ним какие-либо воинские преступления.

Ранее сообщалось, что 39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.

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Безуглая обвинила Сырского и Залужного в отсутствии фортификаций под Харьковом
24 мая 2024, 17:23

Нардеп Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По её словам, в отсутствии фортификаций в Харьковской области виновен именно Сырский, так как он отвечал за неё с лета 2022 года в качестве командующего группировкой «Хортица».

«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны», — написала Безуглая.

Она также уточнила, что фортификации создавали хаотично и по завышенным ценам или отсутствовали вовсе. Также, по словам Безуглой, минирование территорий было минимальным.

Ранее Безуглая заявляла, что намерена в публичном пространстве добиваться отставки Сырского.и его окружения.

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Жители Шатуры отправят на передовую автомобиль и гуманитарный груз
24 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Участникам спецоперации из Шатуры отправят специальный автомобиль и гуманитарный груз. Машину покрасили в камуфляж местные волонтёры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«К службе на фронте машину подготовила наша молодёжь. Волонтёры помогли с маскировочной сетью, юные художники расписали в камуфляжные цвета, а студенты-сварщики шатурского энергетического техникума сделали антидронный обвес», – отметил глава муниципалитета Алексей Артюхин.
Как отметили в администрации, солдаты очень ждали автомобиль. Он поможет доставлять продукты и боекомплекты. Шатурский энергетический техникум не раз поставлял с гуманитарным грузом бойцам печи-буржуйки. В округе уже собирают следующий гуманитарный конвой, с которым отправят всё самое необходимое.

Доставит автомобиль и гуманитарную помощь боец, который на днях возвращается на службу в зону СВО из отпуска. Он также передаст на передовую от жителей маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты и многое другое.

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#московская область
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