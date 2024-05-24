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Многие жители населенных пунктов, которые ещё находятся под контролем Украины, ждут прихода российских военных. Об этом рассказал ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.
«Я сам видел в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. Они говорят, что ждут российские войска», — заявил Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он также рассказал, что ему довелось взять интервью у жителей Авдеевки, которые также сообщили ему что почти 10 лет ждали прихода российских сил.
Ланкастер считает, что большая часть населения Донбасса – этнически русские. Из-за этого и складывается подобное поведение несмотря на украинские паспорта. Журналист подчеркнул, что кроме документов эти жители не имеют ничего общего с украинским правительством.
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