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Со временем может появиться информация о новых случаях зверского обращения с мирным населением Курской области со стороны ВСУ, подобные тем, что зафиксированы в населенном пункте Русское Поречное.
Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов корреспонденту РИА Новости.
Причастные к геноциду русских людей, как это случилось в Русском Поречном, не должны остаться безнаказанными. Член Общественной палаты выступил за смертную казнь для виновных в расправах.
Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказывал, что работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.
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«Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — подчеркнул он.
Причастные к геноциду русских людей, как это случилось в Русском Поречном, не должны остаться безнаказанными. Член Общественной палаты выступил за смертную казнь для виновных в расправах.
Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказывал, что работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.
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«Какую боль испытали люди!»: Эксперты об исследовании тел мирных жителей в Курской области
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СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
Александр Бойцов