Общественный совет программы «Герои Подмосковья» допустил к тестированию всех подавших заявки

Заявки на участие в региональной программе «Герои Подмосковья» подали около 2,5 тыс. человек. Это действующие участники и ветераны СВО. Первый этап отбора завершился 30 апреля. Его итоги подвели на втором заседании Общественного совета образовательной программы.