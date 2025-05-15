Общественный совет программы «Герои Подмосковья» допустил к тестированию всех подавших заявки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Заявки на участие в региональной программе «Герои Подмосковья» подали около 2,5 тыс. человек. Это действующие участники и ветераны СВО. Первый этап отбора завершился 30 апреля. Его итоги подвели на втором заседании Общественного совета образовательной программы.
В совет входят четыре Героя России, общественные деятели, военные корреспонденты, офицеры спецподразделений, депутаты Госдумы и представители духовенства. Совет будет принимать решение об окончательном включении кандидатов в проект.
В числе тех, кто подал заявки, – более 800 человек, проявивших себя в бою и отмеченных высокими государственными наградами.
Многие желающие участвовать в программе сейчас находятся на передовой. Поэтому совет с пониманием отнёсся к техническим неточностям при заполнении анкет. В ходе заседания члены совета проголосовали за возможность допуска к этапу тестирования всех, кто подал заявки, а также за назначение дополнительных дней для его прохождения – 26-29 мая.
Задания для второго этапа, который проходит онлайн, были разработаны ВШГУ РАНХиГС.
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В числе тех, кто подал заявки, – более 800 человек, проявивших себя в бою и отмеченных высокими государственными наградами.
«Приём заявок завершен, получено около 2,5 тыс. анкет. У нас порядка 1,1 тыс. действующих участников СВО и около тысячи ветеранов. Среди тех, кто хочет присоединиться к программе, – три Героя России. Также заявки подали 55 женщин. В основном это кандидаты из Московской области, но есть и участники из других регионов – ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Ростовской областей. Всего 67 субъектов, включая Подмосковье», – рассказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.Она пояснила, что после тестирования начнётся этап собеседований. В конце июня члены Общественного совета определят победителей, которые пройдут обучение и стажировку до сентября будущего года.
Многие желающие участвовать в программе сейчас находятся на передовой. Поэтому совет с пониманием отнёсся к техническим неточностям при заполнении анкет. В ходе заседания члены совета проголосовали за возможность допуска к этапу тестирования всех, кто подал заявки, а также за назначение дополнительных дней для его прохождения – 26-29 мая.
«Изучив ситуацию, а также предъявленные к участникам критерии, Общественный совет выступил с инициативой предоставить кандидатам возможность продолжить участие в программе и перейти на следующий этап, где предстоит решение тестовых заданий», – рассказал зампред Общественного совета программы «Герои Подмосковья», заместитель командира 45-й бригады спецназа подполковник Андрей Фролов.Он добавил, что программа позволяет получить опыт, самореализоваться, повысить свои навыки в сфере, где планируется дальнейшее трудоустройство, в управленческой деятельности. Цель – получить грамотных специалистов. Как отметил Фролов, члены Общественного совета готовы работать индивидуально с каждым, отвечать на все вопросы.
Задания для второго этапа, который проходит онлайн, были разработаны ВШГУ РАНХиГС.
«Тестирование непростое, в нём – около 200 вопросов. Участникам предстоит сложная работа. Наша задача – обеспечить наших героев достойной работой. Кому-то нужно будет переучиться, кому-то просто требуется наставник. Мы поддержим ребят. Они должны знать, что их возвращения ждут», – подчеркнул член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», депутат Госдумы Сергей Колунов.Программа «Герои Подмосковья» – это продолжение федерального проекта «Время героев». Она стартовала в марте по поручению президента. Цель – подготовка компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, в госкомпаниях. Общественный совет программы возглавляет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Лора Луганская