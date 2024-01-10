Украинский беспилотник попытался атаковать Волгоградскую область

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В Волгоградской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет», - написал Бочаров в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник. По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, объект был замечен в воздушном пространстве региона около 14:30 по московскому времени. Системы ПВО атаковали БПЛА самолётного типа и сбили его.
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Элина Позднякова