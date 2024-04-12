«Общественное»: В Хмельницкой области прогремели взрывы

Фото: istock / aapsky
Ночью 12 апреля в Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское информагентство «Общественное».
Детали не сообщаются, местные власти ситуацию не комментировали.
Сейчас воздушная тревога действует в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Сейчас воздушная тревога действует в Винницкой, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской и Черновицкой областях.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак