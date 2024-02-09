Обстановка на фронте для ВСУ еще хуже, чем они сами признают - пишут СМИ

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На Западе считают, что тупиковая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения гораздо хуже, чем они сами признают. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов НАТО и Европы.
«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают. Задержка помощи со стороны конгресса (США) рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», - приводит издание слова дипломата НАТО.
Также автор статьи отметил, что чиновники в США и в Европе предупреждают, что в ВСУ наблюдается критическая нехватка артиллерийских боеприпасов.
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