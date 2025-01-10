Обстановка в Дзержинске: ВС РФ давят последние очаги сопротивления ВСУ

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Армия России практически зачистила от присутствия ВСУ Дзержинск (Торецк) в ДНР. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
По словам Кимаковского, он встретил Новый год в Дзержинске на позициях российских бойцов и лично видел наступление бойцов ВС РФ.
Он уточнил, что очаги сопротивления ВСУ очень маленькие. Они сосредоточены в частных домах в районе шахты.
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«Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.
Он уточнил, что очаги сопротивления ВСУ очень маленькие. Они сосредоточены в частных домах в районе шахты.
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Элина Позднякова