Штурмовик ВС РФ рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище

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Бойцы ВС РФ возводили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике под обстрелами, находясь при этом в ледяной воде. Об этом рассказал штурмовик «Маныч» из отряда «Борз» в беседе с РИА Новости.
По его словам, изначально планировалось десантироваться на другой берег на лодках, но из-за плотного огня со стороны противника, тактику пришлось изменить в пользу установки пешеходного моста. Штурмовик отметил, что материалы для переправы пришлось нести в руках, находясь по пояс в холодной воде.
Он добавил, что при выходе на берег российских военных зацепило несколько мин. Возведение моста позволило начать резкое продвижение в сторону Курахово, заключил «Маныч».
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