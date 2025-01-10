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Штурмовик ВС РФ рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище

Боец «Маныч»: мост под Курахово установили в ледяной воде под обстрелом
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ возводили мост через Кураховское водохранилище в Донецкой народной республике под обстрелами, находясь при этом в ледяной воде. Об этом рассказал штурмовик «Маныч» из отряда «Борз» в беседе с РИА Новости.


По его словам, изначально планировалось десантироваться на другой берег на лодках, но из-за плотного огня со стороны противника, тактику пришлось изменить в пользу установки пешеходного моста. Штурмовик отметил, что материалы для переправы пришлось нести в руках, находясь по пояс в холодной воде.

Он добавил, что при выходе на берег российских военных зацепило несколько мин. Возведение моста позволило начать резкое продвижение в сторону Курахово, заключил «Маныч».

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Военнослужащие ВСУ бежали, оставив раненых сослуживцев и оружие после удара ВС РФ в ЛНР
Марочко: украинские военные бросили раненных сослуживцев после удара ВС России
10 января 2025, 08:40

Фото: iStock/IherPhoto

Подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжившие после удара российских сил, покинули свои позиции, оставив раненых сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение. Инцидент произошел в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР), пишет РИА Новости.
Марочко отметил, что российские силы обнаружили группу украинских военнослужащих, которые пытались провести скрытую ротацию на передовых позициях. В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения было зафиксировано движение группы противника численностью до взвода. Эти данные были оперативно переданы командованию, после чего по указанной цели был нанесен артиллерийский удар.

По словам подполковника, в результате огневого поражения часть группы была уничтожена, а выжившие военнослужащие ВСУ бежали с поля боя, оставив своих раненых товарищей и военное снаряжение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ПВО перехватила 40 украинских беспилотников за ночь
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 40 БПЛА ВСУ
10 января 2025, 07:46

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны РФ успешно перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны.
Согласно данным, 16 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области. В Курской и Воронежской областях было сбито по четыре БПЛА, три — над Брянской областью, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью. Кроме того, десять беспилотников были ликвидированы в акватории Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов
Слюсарь: в Ростовской области уничтожили 16 БПЛА ВСУ, начался пожар
10 января 2025, 05:42

Фото: iStock/O_Lypa

В Ростовской области жители сообщают о громких взрывах, предположительно связанных с работой систем ПВО. Согласно данным, предоставленным врио главы региона Слюсарём, силы ПВО успешно отразили массированную воздушную атаку с использованием 16 беспилотников.
«В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили», — написал в Telegram-канале Слюсарь.
В селе Крым возгорание произошло на территории производственного предприятия. Дежурные пожарные расчеты работают на местах происшествий.

В хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника повредило несколько строений. Выбиты стекла, повреждены фасады и кровля семи жилых домов и школы.

Кадры происходящего можно увидеть в Telegram-канале SHOT.



По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Детали происшествия уточняются.

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*Признан Минюстом России иноагентом
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Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд
Шольц не позволяет выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи в 3 млрд евро
10 января 2025, 03:42

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро.
По данным издания Der Spiegel, эта инициатива активно поддерживается главами МИД и Минобороны ФРГ Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, которые стремятся утвердить поставки до выборов в Бундестаг, запланированных на конец февраля.

Эксперты Минобороны уже подготовили список возможных поставок, включающий три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, десять гаубиц и боеприпасы. Однако ведомство канцлера дало понять, что не намерено утверждать пакет, чтобы не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.

Несмотря на это, в СМИ отмечается, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Решение Шольца подчеркивает внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.

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Гусев: Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА ВСУ в 2 пригородах Воронежа
09 января 2025, 23:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотников, засеченных в 2 пригородах Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев через Telegram-канал.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — уточнил Гусев.
Губернатор подчеркнул, что в области сохраняется угроза новых атак дронов и призвал жителей быть осторожными, напомнив об опасности приближения к обломкам сбитых беспилотников.

Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, оценивая нанесенный ущерб и принимая меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что силы РФ сорвали две ночные попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области в течении получаса.

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#ущерб
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Силы РФ сорвали две попытки атаки дронов ВСУ по Брянской области
Богомаз: силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Брянской областью
09 января 2025, 23:17

Фото: iStock/bbsferrari

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации предотвратили две попытки атак БПЛА, предпринятые киевским режимом, о чем сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Всего сбили 3 дрона ВСУ.
О первой попытке атаки губернатор доложил в 22:32.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз.
В 22:58 стало известно, что сбиты еще два аналогичных дрона ВСУ. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не зафиксировано. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за успешное предотвращение угрозы и подчеркнул их ключевую роль в обеспечении безопасности региона.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников.

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Стало известно, при помощи чего Запад пытается выставить Украину победителем
Депутат Журавлев: Запад пытается выставить победой Киева сохранение государства
09 января 2025, 21:55

Фото: iStock/artJazz

Западные элиты пытаются выставить поражение ВСУ в бою как победу, так как Украина смогла сохранить государственность. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, сейчас Киев будут склонять к уступкам территории проведению президентских выборов.
«Украину решено сдать. В этом уже нет никаких сомнений, и на Западе на всех уровнях теперь только и делают, что рассказывают о решающем российском преимуществе на фронтах. Идея заключается в том, чтобы представить как победу существующее ныне положение дел — мол, страна хотя бы сохранила свою государственность. При таком раскладе любые территориальные потери кажутся незначительными», — пояснил депутат в беседе с «Известиями».
В то же время член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным слово «уступки» в контексте мирного урегулирования украинского конфликта. Так в разговоре с RT он прокомментировал слова будущего спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.
«Наш президент не раз предельно ясно обозначал позицию России, поэтому использование слова «уступки» в контексте, касающемся мирного урегулирования конфликта, просто неуместно. Именно Москва всегда подчеркивала свою открытую позицию и готовность к диалогу, Киев же саботировал договоренности, срывал соглашения и всячески раскачивал ситуацию, способствуя эскалации», — объяснил парламентарий.
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ВСУ атаковали беспилотниками завод «Черкизово Куриное Царство» в Курской области
09 января 2025, 21:33

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинские войска атаковали предприятие «Черкизово Куриное Царство» в Курской области с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили эту атаку. Обломки дронов ВСУ упали на территории предприятия, в результате чего вспыхнул пожар. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник завода, который получил ожоги рук. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Как ранее сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали всех работников предприятия и ликвидировали возгорание.

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#возгорание
#пво
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Российские военные опровергли информацию о начале боёв за Суджу
09 января 2025, 21:00

Фото: iStock/zim286

Российские военные опровергли сообщения о начале боёв за Суджу в Курской области. Об этом солдаты, принимающие участие в контртеррористической операции под Курском, сообщили в беседе с RTVI.
Бойцы сообщили, что заявления о начале боёв за город не соответствуют действительности. Один из военных предположил, что автору этого сообщения, по всей видимости, «захотелось хайпа» после новогодних праздников.

По словам российских военных, до боёв за город ещё далеко, поскольку для начала следует освободить от украинских боевиков окружающие его сёла.

Также один из собеседников издания назвал недостоверной информацию о том, что населённый пункт Погребки находится под полным контролем ВС РФ.

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#вс рф
#всу
#сво
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