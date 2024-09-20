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Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз рассказал, что при вторжении Украины в Курскую область заходили элитные подразделения, однако сейчас ВСУ насыщают участок тербатами. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По его словам, Украина заходила штурмовыми бригадами и спецназами, которые под Курском сильно потрепало.
Помимо этого, командир рассказал, что украинские подразделения территориальной обороны усиливают командирами из элитных подразделений.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, Украина заходила штурмовыми бригадами и спецназами, которые под Курском сильно потрепало.
«Теперь они заводят сюда тербаты, чтобы те хоть закопались как-то, закрепились. Ну и их не жалко командованию», — сказало он.
Помимо этого, командир рассказал, что украинские подразделения территориальной обороны усиливают командирами из элитных подразделений.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова