В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.