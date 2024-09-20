Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

Командир Авирдзба: в Курскую область в августе заходили элитные подразделения
20 сентября 2024, 11:02
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что при вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, передает ТАСС.


Отмечается, что в настоящее время Киев насыщает участок членами территориальных батальонов. По словам командира, перед украинскими военными, которые сейчас заходят в регион, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение ВС РФ, которые начали контрнаступление.

Напомним, украинские боевики вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.

Читайте также:

Боец ВСУ заявил о просьбах командования готовить стейки и тарталетки с икрой

Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело

Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском
#участок
#регион
#операции
#чс
#режим
#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
#курская область
«Необстрелянные»: как ВСУ прятались за спины молодежи на фронте
ТАСС: ВСУ заставляли 18-летних юношей сдерживать ВС РФ в ДНР
20 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/nndanko

Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.
«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — пояснили журналистам в силовых структурах.
Там подчеркнули, что подобной тактикой противник пользовался в 2022-2023 годах, но теперь, в связи с большими потерями, возраст участников спецотрядов Украины расширен.

Читайте также:

Житель Курской области рассказал об ударе со стороны ВСУ кассетным боеприпасом

Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском

Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#днр
#донбасс
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Курской области рассказал об ударе со стороны ВСУ кассетным боеприпасом
20 сентября 2024, 11:13

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ ударили по селу Курской области, где были только мирные, кассетным боеприпасом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного жителя Олега Москвина, который все пояснил военному следствию.
«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом - бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», — сообщил мужчина.
Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Противнику дали отпор Росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Как отмечало командование ВСУ, таким образом Украина хотела отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Читайте также:

«‎Под землей»: Появились новые подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ

В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

Боец ВСУ заявил о просьбах командования готовить стейки и тарталетки с икрой
#россия
#курская область
#украина
#всу
#сво
#война
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Под землей»: Появились новые подробности о пораженном ракетой центре спецрадиосвязи ВСУ
Рогов: пораженный ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей
20 сентября 2024, 11:06

Фото: iStock/olegda88

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который поразили бойцы ВС России, был скрыт глубоко под землей. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны ранее сообщило, что российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ. В сообщении ведомства не были указаны подробности удара, а также отсутствовала информация о потерях, понесенных украинской армией в результате бомбардировки.

ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ
ВС РФ поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землей», — сказал Председатель комиссии Общественной палаты РФ Рогов.

По его словам, центр на поверхности был замаскирован под заброшенный гражданский объект.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Читайте также:

Стало известно, что стали делать украинские военные, чтобы уберечь свои авто от поджогов

Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском

Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине
#военные
#армия
#информация
#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
#рогов
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что стали делать украинские военные, чтобы уберечь свои авто от поджогов
Украинские военные по ночам стали сторожить авто, чтобы уберечь их от поджогов
20 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

Военные Вооруженных сил Украины начали сторожить ночью свои автомобили, чтобы уберечь их от поджогов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Военные стали караулить ночью у своих авто, чтобы поймать поджигателей», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в Киеве удалось поймать двух парней, их отправят на фронт в качестве «бесплатных рабов». Отмечается, что других пойманных может ожидать более жесткое наказание.

В последнее время в Украине участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Издание «Страна.ua» информировало, что люди ошибочно принимают их за машины территориальных центров комплектования. Чтобы защитить свои автомобили от сожжения или прокалывания колёс, военнослужащие начали прикреплять к своим микроавтобусам таблички с надписью «Не ТЦК».

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО
#автомобили
#военные
#наказание
#машины
#люди
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВСУ заявил о просьбах командования готовить стейки и тарталетки с икрой
Боец ВСУ Полторацкий: командование просило готовить стейки и тарталетки с икрой
20 сентября 2024, 10:06

Фото: iStock/Olga Oginskaya

Пленный боец ВСУ Руслан Полторацкий сообщил о высоких гастрономических предпочтениях украинского командования. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, командование украинской армии просило поваров готовить для себя стейки и тарталетки с красной икрой. Полторацкий отметил, что командиры ВСУ на постоянной основе расхищали продукты, которые были предназначены для солдатских кухонь.

Солдат украинской армии добавил, что в зону проведения спецоперации он рвался добровольцем с весны 2022 года. Поначалу его не хотели брать, однако когда выяснилось, что Полторацкий — повар, тут же отправили в тыл.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО

Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело

Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ
#сша
#эксперт
#продукты
#посол
#повар
#всу
#солдат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВС РФ рассказал о снижении качества украинских военных под Курском
20 сентября 2024, 10:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз рассказал, что при вторжении Украины в Курскую область заходили элитные подразделения, однако сейчас ВСУ насыщают участок тербатами. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, Украина заходила штурмовыми бригадами и спецназами, которые под Курском сильно потрепало.

«Теперь они заводят сюда тербаты, чтобы те хоть закопались как-то, закрепились. Ну и их не жалко командованию», — сказало он.

Помимо этого, командир рассказал, что украинские подразделения территориальной обороны усиливают командирами из элитных подразделений.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных

Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО
#россия
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замглавы МИД РФ Рябков рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры по Украине
Рябков: выборы в США не имеют значения для переговоров по Украине
20 сентября 2024, 09:59

Фото: istock/sb2010

Выборы в Соединенных Штатах Америки не имеют значения для переговоров по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
«Это вопрос не к нам. Я не думаю, что внутренний календарь США имеет какое-то значение. Они должны озаботиться собственным поведением», — пояснил он.

По его словам, американцы должны реалистично оценить то, что происходит. Замглавы МИД РФ отметил, что им необходимо воспринять предупреждения РФ.

«И построить в прямом смысле слова всех своих сателлитов и, разумеется, киевских клиентов», — сказал Рябков.

Напомним, что лидер США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

К гибели военкора агентства Sputnik Бентли причастны четверо российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове
#сша
#военные
#нато
#всу
#вс рф
#байден
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против ставшего диверсантом актера из «Глухаря» завели новое дело
«Ъ»: осужденному на пожизненный срок артисту Канахину* предстоит новый процесс
20 сентября 2024, 09:23

Фото: iStock/Akintevs

В военный суд в Москве поступило новое уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В начале текущего года Канахин* заочно уже получил пожизненный срок за госизмену. По новому делу он будет проходить как участник организации «Русский добровольческий корпус»**. Актера обвинили в ряде террористических преступлений.

В военный суд уже поступили материалы дела. Отмечается, что процесс будет проходить в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, содержащие гостайну.

Кирилл Канахин* окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина в 2003 году. Сыграл в сериалах «Глухарь» и «Участковый», а также исполнил роль полицейского в «Чужих крыльях». Покинув Россию, Канахин* принял участие в нападении на Брянскую область и граничные территории Белгородской области.

Читайте также:

Актера из «Глухаря» Канахина будут судить за госизмену

Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

*Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

**Признан в РФ террористической организацией
#суд
#артист
#рф
#украина
#уголовное дело
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО
Экс-посол США Уолкер: когда закончится СВО — зависит только от России
20 сентября 2024, 09:02

Фото: iStock/Diy13

Экс-посол президента США Джорджа Буша-младшего в НАТО Курт Уолкер сделал прогноз, когда завершится спецоперация. Об этом сообщает Politico.
По словам Уолкера, для РФ победа наступит тогда, когда она решит остановиться. Экс-посол выразил мнение, что решение о завершении специальной военной операции на Украине зависит полностью от Москвы.

Уолкер также задался вопросом, как изменится ход военных действий, если Запад не будет готов усилить поддержку Киева.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
#победа
#конфликт
#запад
#спецоперация
#сша
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате