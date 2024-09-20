В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

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Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что при вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время Киев насыщает участок членами территориальных батальонов. По словам командира, перед украинскими военными, которые сейчас заходят в регион, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение ВС РФ, которые начали контрнаступление.
Напомним, украинские боевики вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области.
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Екатерина Коршунова