При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал работник агропредприятия

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал работник «Мираторга»
Фото: istockphoto/dk_photos

Предприятие агропромышленного холдинга «Мираторг» подверглось атаке беспилотников ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.



По его словам, в результате прицельного удара по территории АПХ пострадал сотрудник компании. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу.

Накануне вечером Богомаз также информировал об атаке по региону ракетами «Нептун» и HIMARS. Тогда пострадали два человека, а в ряде муниципалитетов возникли перебои с электроснабжением.

Ранее стало известно, что в Геленджике работают системы ПВО.

Никита Кротов

