Обстрел ВСУ в Запорожской области: детали

Губернатор Балицкий: при атаке ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Запорожской области в результате украинской атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.



По его словам, артиллерийский обстрел со стороны ВСУ по Михайловскому муниципальному округу повредил частный дом. Женщину 1956 года рождения госпитализировали, ее состояние оценивают как различной степени тяжести.

Ранее Балицкий также заявил о гибели жителя села Каменское. Во время удара человек находился на территории своего домовладения.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре в приграничных регионах России. В ответ российские военные атакуют места дислокации личного состава и техники противника.

Никита Кротов

