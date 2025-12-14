Обстрел ВСУ в Запорожской области: детали
В Запорожской области в результате украинской атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
По его словам, артиллерийский обстрел со стороны ВСУ по Михайловскому муниципальному округу повредил частный дом. Женщину 1956 года рождения госпитализировали, ее состояние оценивают как различной степени тяжести.
Ранее Балицкий также заявил о гибели жителя села Каменское. Во время удара человек находился на территории своего домовладения.
ВСУ регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре в приграничных регионах России. В ответ российские военные атакуют места дислокации личного состава и техники противника.
