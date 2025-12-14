Достижения.рф

ВСУ ранили мирного жителя Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал при атаке БПЛА на частный дом под Белгородом
Фото: iStock/blinow61

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в Октябрьской больнице. После оказания помощи его доставят в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, как добавил глава региона, после детонации дрона на месте произошел пожар. На его тушение направили сотрудников МЧС под прикрытием бойцов отряда «БАРС-Белгород».

Напомним, сегодня ночью над 14 регионами России уничтожили 141 украинский БПЛА. Три из них нейтрализовали в Белгородской области.

Лидия Пономарева

