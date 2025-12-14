ВСУ ранили мирного жителя Белгородской области

14 декабря 2025, 09:10

Гладков: мужчина пострадал при атаке БПЛА на частный дом под Белгородом

Фото: iStock/blinow61

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.