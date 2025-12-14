ВСУ ранили мирного жителя Белгородской области
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в селе Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в Октябрьской больнице. После оказания помощи его доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, как добавил глава региона, после детонации дрона на месте произошел пожар. На его тушение направили сотрудников МЧС под прикрытием бойцов отряда «БАРС-Белгород».
Напомним, сегодня ночью над 14 регионами России уничтожили 141 украинский БПЛА. Три из них нейтрализовали в Белгородской области.
