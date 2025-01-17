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Пленный украинский пограничник рассказал, что на Украине происходит массовое сжигание тел военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.
Пленный утверждает, что в Харькове не хватает мощностей местного крематория для обработки растущего числа погибших, что привело к доставке мобильных установок для кремации.
Он также добавил, что сжигание тел проводится не только для снижения финансовых выплат семьям погибших, но и для сокрытия фактов присутствия иностранных наемников на территории Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Очень много раненых, еще больше убитых. Стационарный крематорий в Харькове не справляется, поэтому подогнали мобильные (крематории)», — цитирует пленного агентство.
Он также добавил, что сжигание тел проводится не только для снижения финансовых выплат семьям погибших, но и для сокрытия фактов присутствия иностранных наемников на территории Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова