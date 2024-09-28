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Экипажи Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученные управлять танками НАТО, на южнодонецком направлении уже несколько месяцев ждут поставки техники. Взятый в плен механик-водитель ВСУ Владимир Кузько рассказал об этом РИА Новости.
По его словам, никто из бойцов не проходил обучение на западной технике. Кузько рассказал, что некоторые из его знакомых пошли учиться водить Leopard, завершили обучение, но не приступили к управлению.
Ранее уже высказывались опасения по поводу количества западной техники, уничтоженной российскими войсками в Украине, а европейское издание Frankfurter Rundschau отмечало, что потери техники ВСУ растут. Согласно данным, приведенным изданием, ВСУ потеряли 935 танков и 6 613 боевых машин. Среди потерь – танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.
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Александр Климов