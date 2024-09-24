В Минобороны РФ раскрыли, что в ВСУ делают с дезертирами

Фото: iStock/Olena_Z
«Отказников» и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минобороны РФ.
Уточняется, что внутренняя обстановка в частях, где происходят подобные ситуации обостряется, а морально-психологическое состояние всего личного состава серьезно ухудшается. Согласно данным источника, перед переводом дезертиров в штурмовики командиры подразделений также проводят фиктивные медицинские осмотры.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВСУ в Курской области накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства
Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области
Десантники из группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области
Екатерина Коршунова