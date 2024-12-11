Обвиненный в коррупции экс-военком из Москвы ушел на СВО

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Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Следствие по делу о коррупции приостановлено.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Экс-военкома подозревали в трёх эпизодах получения взяток за освобождение призывников от службы в армии якобы по состоянию здоровья. Тригилёва обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительного сговору). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Адвокат бывшего военкома Дмитрий Чуков подчеркнул, что его подзащитный заключил контракт с Минобороны не в попытке избежать уголовного наказания. Тригилёв — профессиональный военный, а потому захотел быть наиболее полезным для своей страны в нелёгкое время, сказал юрист.
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