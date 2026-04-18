18 апреля 2026, 21:30

ČTK: Обвиняемая в поджоге оборонного завода гражданка США отправилась за решетку

В Чехии суд заключил под стражу гражданку США, которую обвиняют в поджоге оборонного предприятия LPP Holding в городе Пардубице на востоке страны. Ранее ее экстрадировали из Словакии, сообщает агентство ČTK.





Всего по делу о поджоге оборонного завода под стражей находятся шесть человек — как граждане Чехии, так и иностранцы. Им предъявили обвинения по статьям уголовного кодекса о терроризме. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Пожар произошел утром 20 марта на территории промкомплекса LPP Holding в Пардубице, который производит, в частности, беспилотники для Украины. Огонь уничтожил один из цехов и повредил административное здание. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро. По данным чешских СМИ, всего задержали девять подозреваемых, шестерых из них арестовал районный суд Пардубице.



Польские СМИ 1 апреля сообщили о задержании в Польше двух граждан этой страны по указанному делу. Еще один фигурант — иностранец, задержанный в Болгарии. Согласно записям камер видеонаблюдения, теракт совершила группа из девяти человек, включая как минимум двух женщин. Ответственность взяла на себя ранее неизвестная пропалестинская группировка The Earthquake Faction, заявившая о намерении атаковать предприятия, производящие оружие для Израиля.



Ранее LPP Holding анонсировал планы совместно с израильской Elbit Systems разрабатывать и производить БПЛА в Пардубице, однако, как утверждают представители компании, эти планы не реализовали.



