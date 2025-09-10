Обвиняемый в массовых убийствах глава «банды бывших милиционеров» просится на СВО

10 сентября 2025, 15:39

Глава «банды бывших милиционеров» из Екатеринбурга раскаялся и хочет уйти на СВО

Фото: iStock/BrianAJackson

Предполагаемый глава «банды бывших милиционеров» из Екатеринбурга Владислав Соболь, обвиняемый в массовых убийствах, раскаялся и выразил желание участвовать в СВО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного райсуда, где рассматривается дело в особом порядке.