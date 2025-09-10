Обвиняемый в массовых убийствах глава «банды бывших милиционеров» просится на СВО
Предполагаемый глава «банды бывших милиционеров» из Екатеринбурга Владислав Соболь, обвиняемый в массовых убийствах, раскаялся и выразил желание участвовать в СВО. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Железнодорожного райсуда, где рассматривается дело в особом порядке.
Перед оглашением приговора Соболь принёс «глубочайшие извинения» и заявил, что сожалеет о содеянном. Затем он добавил, что более 20 лет вёл общественно-полезный образ жизни и теперь готов к военной службе.
Соболя обвиняют в убийстве 11 человек в составе организованной группы. Следствие считает, что преступления были совершены в 2000-х годах в Екатеринбурге, когда обвиняемый и его подельники – бывшие сотрудники милиции – пытались взять под контроль местный наркотрафик. Убийства, по версии СК, совершались ради личной выгоды и устранения конкурентов.
Среди фигурантов дела – бывшие правоохранители Константин Котик, Владимир Семенюк и гражданский Олег Анучин. Все они проходят по одному из самых громких уголовных дел в современной истории Свердловской области. Соболь признал вину и заключил сделку со следствием, в связи с чем дело рассматривается в особом порядке, без допроса свидетелей и исследования доказательств в суде.
Также обвиняемый заявил о готовности выплатить гражданские иски потерпевшим. Окончательный приговор будет вынесен в ближайшее время.
