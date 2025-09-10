С пляжей российского региона эвакуировали людей из-за атаки ВСУ
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что с трёх пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей после атаки ВСУ у въезда в Широкую Балку.
По его словам, эвакуация затронула пляжи в Широкой Балке, Абрау‑Дюрсо и Южной Озереевке. Удар украинского дрона повредил нежилое здание. О пострадавших не сообщают. Кравченко призвал жителей соблюдать меры безопасности, отметив, что угроза применения БПЛА остаётся.
Ранее также сообщалось о приостановке работы торговых центров в Белгороде и Белгородском районе из‑за украинских беспилотников.
Денацификация и демилитаризация Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
