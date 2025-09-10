С пляжей российского региона эвакуировали людей из-за атаки ВСУ

10 сентября 2025, 13:58

Кравченко: с пляжей Кубани эвакуировали людей из-за атаки боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Abrada

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram-канале, что с трёх пляжей в Краснодарском крае эвакуировали людей после атаки ВСУ у въезда в Широкую Балку.