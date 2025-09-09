Обвиняемый в отмывании средств военблогер Алехин забрал чужое военное оборудование

09 сентября 2025, 19:38

Коц: обвиненный в отмывании средств Алехин не вернул оборудование

Фото: iStock/Diy13

Военблогер Роман Алехин, обвинённый в отмывании средств при организации поставок для участников СВО, не передал обещанное оборудование военкору Александру Коцу. Об этом журналист вспомнил в своём Telegram-канале.