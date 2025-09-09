Обвиняемый в отмывании средств военблогер Алехин забрал чужое военное оборудование
Военблогер Роман Алехин, обвинённый в отмывании средств при организации поставок для участников СВО, не передал обещанное оборудование военкору Александру Коцу. Об этом журналист вспомнил в своём Telegram-канале.
По словам Коцa, один из инженеров, занимающихся электроникой для нужд армии, передал Алехину партию портативных систем радиоэлектронной борьбы – подавителей дронов. Инженер сообщил, что предупредил Алехина, и тот обещал передать две единицы техники журналисту.
Когда же Коц написал Алехину по поводу подавителей, тот ответил, что уже всё раздал и больше нет.
Журналист отметил, что волонтёры часто заканчивают свои публикации фразой «честь имею», но для искреннего её использования требуется быть «кристально чистым человеком». В противном случае слова приобретают ироничный подтекст, добавил Коц.
Ранее в сети появились видео с признаниями Алехина, на которых он объясняет необходимость формальной законности в поставках и якобы раскрывает преступную схему отмывания денег. Это уже не первый скандал с участием военблогера и бывшего советника губернатора Курской области.
