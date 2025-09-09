«В зоне СВО нужны хулиганские песни»: группа «Воровайки» ответила Бородину на претензии из-за хита «Хоп, мусорок»
Концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников заявил, что коллектив не согласен с критикой главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который назвал песню «Хоп, мусорок» аморальной и оскорбляющей чувства правоохранителей и бойцов СВО. Об этом сообщает Life.ru.
Лушников отметил, что лично не знаком с Бородиным и не понимает, при чём здесь борьба с коррупцией и шоу-бизнес, однако считает, что настоящая поддержка СВО должна проявляться не словами, а делами – например, организацией благотворительных концертов для солдат в зоне спецоперации.
По его словам, обвинения со стороны Бородина лишь принесли группе неожиданную рекламу. Концертный директор напомнил, что песню «Хоп, мусорок» слушают даже высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах, и никто не воспринимает её как оскорбление. Более того, коллектив неоднократно выступал с этим хитом на мероприятиях для стражей порядка.
Лушников также вспомнил похожий случай в Сургуте несколько лет назад, когда местный общественник пытался запретить концерт «Вороваек». Это лишь увеличило интерес публики, и билеты были раскуплены ещё до начала продажи.
«Если тысячи людей приходят на наши концерты в разных городах России, а гастрольный график расписан на год вперёд, значит, нас слушают и ценят. Кто-то обязательно выразит недовольство, но мы к этому относимся спокойно. Обратите внимание: вход на наши концерты с 18+, и никто никого не тянет силой – взрослые люди сами выбирают, куда идти», – подчеркнул Лушников.Он добавил, что песня «Хоп, мусорок» написана в юмористическом стиле, напоминающем «КВН в музыкальном формате», и не содержит призывов к неуважению или оскорблениям в адрес силовиков. При этом «Воровайки» часто выступают с концертами для военных в зоне СВО.
Концертный директор подчеркнул, что министерство культуры высоко оценивает творчество коллектива, особенно патриотические песни, такие как «Спасибо русскому солдату», которая, по словам Лушникова, помогает поднимать дух бойцов.
Концертный директор группы уверен, что те, кто осуждает песню, просто не понимают нужды военнослужащих и делают неверные выводы.