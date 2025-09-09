«В зоне СВО нужны хулиганские песни»: группа «Воровайки» ответила Бородину на претензии из-за хита «Хоп, мусорок»

09 сентября 2025, 19:13

Концертный директор «Вороваек» ответил на претензии Бородина

Фото: iStock/Berezko

Концертный директор группы «Воровайки» Иван Лушников заявил, что коллектив не согласен с критикой главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который назвал песню «Хоп, мусорок» аморальной и оскорбляющей чувства правоохранителей и бойцов СВО. Об этом сообщает Life.ru.





Лушников отметил, что лично не знаком с Бородиным и не понимает, при чём здесь борьба с коррупцией и шоу-бизнес, однако считает, что настоящая поддержка СВО должна проявляться не словами, а делами – например, организацией благотворительных концертов для солдат в зоне спецоперации.



По его словам, обвинения со стороны Бородина лишь принесли группе неожиданную рекламу. Концертный директор напомнил, что песню «Хоп, мусорок» слушают даже высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах, и никто не воспринимает её как оскорбление. Более того, коллектив неоднократно выступал с этим хитом на мероприятиях для стражей порядка.



Лушников также вспомнил похожий случай в Сургуте несколько лет назад, когда местный общественник пытался запретить концерт «Вороваек». Это лишь увеличило интерес публики, и билеты были раскуплены ещё до начала продажи.





«Если тысячи людей приходят на наши концерты в разных городах России, а гастрольный график расписан на год вперёд, значит, нас слушают и ценят. Кто-то обязательно выразит недовольство, но мы к этому относимся спокойно. Обратите внимание: вход на наши концерты с 18+, и никто никого не тянет силой – взрослые люди сами выбирают, куда идти», – подчеркнул Лушников.