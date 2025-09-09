Достижения.рф

Обвиняемый в жестоком убийстве бывший депутат хочет пойти на СВО

Фото: istockphoto/OlFedv

Бывший депутат собрания Брединского района Челябинской области Александр Брухаль, обвиняемый в похищении и убийстве с особой жестокостью соседки, ожидает отправки на фронт.



Как пишет «74.ру» со ссылкой на пресс‑службу Челябинского областного суда, двое других фигурантов дела — его сын Андрей Брухаль и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудской — уже находятся на СВО.

«Удовлетворено ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу на основании пункта 5 части 1 статьи 238 УПК РФ», — сказано в материале.

Издание уточняет, что контракт с Александром Брухалем пока не подписан: суд и военные продолжают проверять представленные им документы. Отец и сын вместе с Рудским были задержаны в конце февраля по обвинению в похищении и жестоком убийстве местной жительницы Гульназ Валеевой. По версии следствия, после празднования Дня защитника Отечества мужчины ворвались в её дом, вывели на улицу, жестоко избили и затем сбросили тело в овраг.

Предварительное расследование по делу завершилось в конце августа. К тому времени Андрей Брухаль и Дмитрий Рудской уже были отправлены на СВО, и производство в их отношении было приостановлено.
Никита Кротов

