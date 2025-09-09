Обвиняемый в жестоком убийстве бывший депутат хочет пойти на СВО

09 сентября 2025, 21:58

Обвиняемый в жестоком убийстве бывший депутат Брухаль хочет пойти на СВО

Фото: istockphoto/OlFedv

Бывший депутат собрания Брединского района Челябинской области Александр Брухаль, обвиняемый в похищении и убийстве с особой жестокостью соседки, ожидает отправки на фронт.





Как пишет «74.ру» со ссылкой на пресс‑службу Челябинского областного суда, двое других фигурантов дела — его сын Андрей Брухаль и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудской — уже находятся на СВО.





«Удовлетворено ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу на основании пункта 5 части 1 статьи 238 УПК РФ», — сказано в материале.