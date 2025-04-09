Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на СВО, сообщил адвокат

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков)
Обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова отправят в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — прокомментировал защитник.
Буйновский отметил, что Попов поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и поддержку. Попова арестовали в мае прошлого года, следователи посчитали его причастным к хищению свыше 1700 тонн металлопрокатных изделий в 2023 году, закупленных в рамках гумпомощи.
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