Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова отправят на СВО, сообщил адвокат

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда те помогают Киеву, а потом американцы пытаются приобрести на Украине оружие, чтобы убрать своего же президента. Медведев спросил, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения — «на Банковой».