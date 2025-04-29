Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесен приговор

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К 27 годам лишения свободы за попытку отравления летчиков в Армавире приговорили уроженца Мелитополя Егора Семенова. Об этом пишет РИА Новости. Фигуранта обвиняли по статьям о госизмене и теракте.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы», — сказано в приговоре.Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
Журналистам рассказали в Генпрокуратуре, что кураторы с Украины дали Семенову задание «убить более 70 летчиков противовоздушной обороны» на праздновании 20-летия выпуска училища в ресторане.
Следователи считают, что в 2022 году Семенов стал россиянином, а весной 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Осужденному пообещали 400 тысяч рублей.
Семенов прибыл в Армавир, купил медпрепарат в виде раствора, затем коньяк, виски и торт, которые отравил. Отравленную еду доставил в ресторан курьер.
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