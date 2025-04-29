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Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесен приговор

Обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире приговорили к 27 годам
Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

К 27 годам лишения свободы за попытку отравления летчиков в Армавире приговорили уроженца Мелитополя Егора Семенова. Об этом пишет РИА Новости. Фигуранта обвиняли по статьям о госизмене и теракте.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить Семенову 27 лет лишения свободы», — сказано в приговоре.
Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Журналистам рассказали в Генпрокуратуре, что кураторы с Украины дали Семенову задание «убить более 70 летчиков противовоздушной обороны» на праздновании 20-летия выпуска училища в ресторане.

Следователи считают, что в 2022 году Семенов стал россиянином, а весной 2023 года его завербовали украинские спецслужбы. Осужденному пообещали 400 тысяч рублей.

Семенов прибыл в Армавир, купил медпрепарат в виде раствора, затем коньяк, виски и торт, которые отравил. Отравленную еду доставил в ресторан курьер.

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Лавров раскрыл смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы
Глава МИД РФ Лавров: Путин предлагает Украине прямые переговоры без условий
29 апреля 2025, 20:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, объявив перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина — прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», — прокомментировал главный дипломат страны.

Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без всяких условий на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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Отец четверых детей почти неделю пролежал на передовой в лютый мороз и чудом выжил
Боец СВО Петров после ампутации решил продолжить служить в комиссариате
29 апреля 2025, 19:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Александр Петров — 40-летний ветеран СВО, отец четверых детей, один из которых — с инвалидностью. В сентябре 2023 года он отправился на фронт. Об этом сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».
В 2023 году Александр получил несколько ранений. В третий раз российский военнослужащий был ранен в руку и ногу при зачистке химического завода в Авдеевке в феврале прошлого года.

Как сообщает Life.ru, пять дней Петров пролежал под открытым небом. По его словам, периодически он вспоминал дом и детей, что придавало ему сил. Из-за минусовых температур ноги и пальцы рук бойца ВС РФ получили обморожение, сохранить их не удалось. Александра нашли солдаты из другой части, когда шли на боевое задание.

Сейчас Петров снова подписал контракт с российским оборонным ведомством.

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Аналитик Ерёмина: ЕС не хочет видеть Россию инициатором перемирия
29 апреля 2025, 19:14

Фото: Istock/ffikretow

Европейский союз не хочет, чтобы именно Россия была инициатором мира на Украине. Так считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.
«Я думаю, что страны Европейского союза не заинтересованы в том, чтобы Россия использовала аргумент о перемирии в качестве инструмента для взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа», — сказала Ерёмина в беседе с RT.

По её словам, в ЕС считают, что перемирие должна инициировать администрация Трампа, члены Европейского союза или Украина.

При этом Трамп заявил, что может оказать большую поддержку Украине в зависимости от дальнейших действий России, пишут argumenti.ru со ссылкой на интервью американского лидера главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

По словам Трампа, в урегулировании украинского конфликта остались «последние штрихи». Скоро начнётся новый этап, который займёт около недели.

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Захарова призвала Берлин прекратить оружейные поставки Киеву
Захарова призвала Берлин прекратить убивать украинцев оружейными поставками
29 апреля 2025, 19:00

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Российская сторона негативно оценивает подрывную роль Берлина в эскалации конфликта на Украине и призывает его прекратить убивать украинцев оружейными поставками. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на негативные оценки Германией инициатив Москвы по перемирию.
«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — сказано в публикации Захаровой.
Ранее германский МИД призвал Россию к постоянному прекращению огня вместо перемирия в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

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Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Трамп заявил, что украинский конфликт находится на финальном этапе
29 апреля 2025, 18:46

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский конфликт находится на завершающем этапе, заявил журналу The Atlantic президент США Дональд Трамп. Республиканец подчеркнул, что в развязывании боевых действий виновен его предшественник Джо Байден.
«Нам предстоит наблюдать за развитием событий в течение примерно недели. Мы находимся на завершающем этапе. И снова повторю: это война Байдена. Я не намерен брать на себя ответственность за нее — не хочу, чтобы она была на мне», — добавил хозяин Белого дома.
Трамп не единожды заявлял о том, что конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом. Политик в своей предвыборной кампании обещал прекратить кризис «за сутки», но позже стал переносить сроки.

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