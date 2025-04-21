Обвиняемую в фейках о ВС РФ журналистку Барабаш* объявили в розыск

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Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку Екатерину Барабаш*, которая обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Соответствующее решение было принято после того, как она не явилась в суд.
«Барабаш* объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу», — приводят в агентстве слова собеседника.От других комментариев источник в силовых структурах отказался.
По информации обвинения, Барабаш* с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023 года выложила в своих соцсетях три общедоступных публикации с ложной информацией о действиях российской армии в ходе СВО. Во время следствия обвиняемая пребывала под домашним арестом.
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