Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в список в иноагентов

Андрей Козырев* (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев* признан иноагентом. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Также реестр пополнили литературный критик Николай Эппле*, правозащитница Анна Кретникова*, журналистка Дарья Счастливая* и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.
Читайте также:
Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги
Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России
МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*
*признаны в России иноагентами
Анастасия Чубина