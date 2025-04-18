Минюст признал Александра Шпака* иноагентом

Александр Шпак* (Фото: ВКонтакте, @sashashpakofficial)
Блогера Александра Шпака* внесли в реестр иноагентов. Так же в этот список попали журналистка Ирина Баблоян*, певица Мария Чистякова* и режиссёр Вячеслав Ширяев*. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Согласно информации ведомства, внесённые в реестр публиковали материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяли ложные данные о решениях российских властей, создавали негативный образ российской армии.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.
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*признаны в России иноагентами.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.
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*признаны в России иноагентами.
Анастасия Чубина