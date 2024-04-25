Объявили предателями: На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал предателями всех военнообязанных, кто проживает за границей. Об этом пишет Страна.ua.
«Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей», — сказано в публикации.Стоит отметить, что решение МИД Украины прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит не только практический, но и символический характер.
Таким образом Киев пытается показать, что все, что касается мобилизации, будет проходить крайне жестко, обратил внимание автор материала. В публикации также задаются вопросом, какой от этого будет практический эффект и какова цель властей.
«Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину <…>, понимая, что обратно их не выпустят? Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит, нужно искать себе новую родину?», — поинтересовался автор статьи.Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак