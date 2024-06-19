Объявили России войну: названы страны, которые готовы вести войска на Украину

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Посол Эстонии Аннели Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину.
«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле», — сказала она.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сказал, что причин относиться серьезно к подобным заявлениям нет.
«Они постоянно такие вещи заявляют, уже на протяжении всех последних двух лет. Любой военный контингент, который будет отправлен в зону СВО, означает, что это государство объявляет России войну со всеми вытекающими последствиями. Они постоянно заявляют об этом, но ничего в этом направлении не делают», — сказал эксперт.
По мнению военного блогера, таким образом страны пытаются раскачивать общую ситуацию.
«Ну пытаются раскачивать ситуацию, пытаются разговаривать. Идея такая: если маленькая токсичная страна вроде Эстонии отправит свой контингент на Украину, то вслед за ней потянутся более крупные страны вроде Польши, Румынии или Франции», — объяснил специалист.
Алексей Живов напомнил, как Россия может отреагировать на подобное вмешательство со стороны других государств.
«В случае вмешательства в конфликт других стран Россия будет считать, что они объявили нам войну. Если Эстония отправит войска, то будем считать, что она объявила нам войну. Это проговорено и президентом, и министром иностранных дел, и всеми заинтересованными лицами», — заключил военный эксперт.
Читайте также:
Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину
Эпидемия и трупный яд: эксперт предрек участь украинцев из-за мертвых бойцов ВСУ в реках
В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных
Анастасия Бондарева