Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину

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Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.
Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос отправки войск на Украину, активно обсуждаемый на Западе, практически решен.
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«НАТО и Евросоюз обсуждают это, и недавно заявили, что для нас нет ничего невозможного», — подчеркнула посол в интервью «РБК-Украина».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос отправки войск на Украину, активно обсуждаемый на Западе, практически решен.
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Артем Кузьмин