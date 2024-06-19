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Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину

19 июня 2024, 10:25
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.
Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.

«НАТО и Евросоюз обсуждают это, и недавно заявили, что для нас нет ничего невозможного», — подчеркнула посол в интервью «РБК-Украина».


Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос отправки войск на Украину, активно обсуждаемый на Западе, практически решен.

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