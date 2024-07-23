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Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. Об этом ТАСС рассказал представитель подпольной организации «Дозор».
«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», – раскрыл представитель подполья.
Ранее сообщалось, что в результате авиаударов по Одессе была разгромлена группа из 18 британских солдат из Специальной авиационной службы (SAS). Кроме того, 25 бойцов были ранены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов