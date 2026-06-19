«Очень далеко»: политолог оценил сроки возобновления контактов между РФ и ЕС

19 июня 2026, 18:32

Политолог Денисов: до возобновления переговоров между РФ и ЕС еще очень далеко

Фото: iStock/vchal

До реального возобновления переговорного процесса между Россией и Европой еще очень далеко. Такое заявление сделал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент, пишут argumenti.ru. При этом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вовсе выступил против переговоров с Москвой.





«Дипломатические каналы с Россией не имеют значения. Не должно быть ни одной страны, которая станет той, кто возобновит переговоры», — приводит издание слова Кулбергса.

«На фоне общей риторики европейских ключевых политиков, которые теперь уверены в том, что Украина взяла инициативу на поле боя, говорить о том, что Кошта или какой-либо другой политик может стать реальным переговорщиком, который будет принят в Кремле, пока, мягко говоря, преждевременно», — подчеркнул эксперт.