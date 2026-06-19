«Очень далеко»: политолог оценил сроки возобновления контактов между РФ и ЕС
Политолог Денисов: до возобновления переговоров между РФ и ЕС еще очень далеко
До реального возобновления переговорного процесса между Россией и Европой еще очень далеко. Такое заявление сделал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент, пишут argumenti.ru. При этом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вовсе выступил против переговоров с Москвой.
«Дипломатические каналы с Россией не имеют значения. Не должно быть ни одной страны, которая станет той, кто возобновит переговоры», — приводит издание слова Кулбергса.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что Кошта действительно мог бы стать потенциальным переговорщиком от ЕС, поскольку он один из немногих, который не делал каких-то «сверхрезонансных заявлений относительно России».
«На фоне общей риторики европейских ключевых политиков, которые теперь уверены в том, что Украина взяла инициативу на поле боя, говорить о том, что Кошта или какой-либо другой политик может стать реальным переговорщиком, который будет принят в Кремле, пока, мягко говоря, преждевременно», — подчеркнул эксперт.
По его словам, до момента начала реального возобновления переговорного процесса между Россией и Европой «еще очень далеко». Не факт, что европейцы выберут переговорщиком именно Кошту, заключил Денисов.