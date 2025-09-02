Фицо задал Путину неожиданный вопрос
Фицо спросил у Путина, как поживает президент России
Во время начала встречи в китайской государственной резиденции «Дяоюйтай» премьер-министр Словакии Роберт Фицо спросил у президента России Владимира Путина, как тот поживает, сообщает в Telegram корреспондент кремлёвского пула Life.ru Александр Юнашев.
Ранее встреча Фицо и Путина уже началась в Пекине; российский лидер отметил, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии. Премьер также сообщил, что Словакия «очень жёстко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» и планирует поднять эту тему на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским.
«В начале у меня не очень приятный вопрос, как вы поживаете?» — спросил Фицо.
Путин ответил: «Если я жив, то хорошо!».
Накануне сообщалось, что Фицо встретится с Путиным и Зеленским.