Подполье: ВС РФ ударили по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге

Фото: iStock/Zeferli
Российские силы нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров», — сообщил Лебедев, сославшись на информацию, полученную от своих коллег из Днепропетровской области.
Лебедев отметил, что в самом городе из-за ударов начались перебои с подачей электроэнергии.
При этом, комбинат, по которому ударила российская армия, расположен совсем рядом с «военными городками», подчеркнул координатор подполья.
Читайте также:
ВС РФ уничтожили в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой идет крупное продвижение ВС РФ
Губернатор Голубев: ПВО сбила над Новошахтинском Ростовской области четыре БПЛА
Евгения Парфентьева