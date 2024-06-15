В Госдуме рассказали о будущем ВСУ в Волчанске

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Волчанске Харьковской области, сообщает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий раскрыл будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске, подчеркнув, что группировка останется в котле. Он отметил, что российские войска ведут бои и освобождают территорию города метр за метром.
Парламентарий отметил, что Волчанск сильно укреплен и «идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы», бессмысленно.
Ранее депутат Водолацкий перечислил сроки освобождения Кременской области от контроля ВСУ. По его словам, это может произойти в течение полутора месяцев.
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«Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», – уточнил депутат.
Парламентарий отметил, что Волчанск сильно укреплен и «идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы», бессмысленно.
Ранее депутат Водолацкий перечислил сроки освобождения Кременской области от контроля ВСУ. По его словам, это может произойти в течение полутора месяцев.
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Александр Климов