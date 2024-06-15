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В Госдуме рассказали о будущем ВСУ в Волчанске

Депутат Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанке окажется в котле
15 июня 2024, 05:47
Фоо: iStock/Irina Piskova

Фоо: iStock/Irina Piskova

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Волчанске Харьковской области, сообщает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий раскрыл будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске, подчеркнув, что группировка останется в котле. Он отметил, что российские войска ведут бои и освобождают территорию города метр за метром.

«Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», – уточнил депутат.



Парламентарий отметил, что Волчанск сильно укреплен и «идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы», бессмысленно.

Ранее депутат Водолацкий перечислил сроки освобождения Кременской области от контроля ВСУ. По его словам, это может произойти в течение полутора месяцев.

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В Госдуме раскрыли сроки освобождения Кременского района от ВСУ
Водолацкий: Кременской район ЛНР освбодят от ВСУ в течение месяца-полтора
15 июня 2024, 04:50

Фото: iStock/Evgeny555

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водрацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), передает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ, предположив, что это произойдет в течение ближайших полутора месяцев. Он подчеркнул, что на этом участке линии фронта есть несколько населенных пунктов, находящихся в серой зоне.

«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», – сообщил депутат.

Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска.

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#лнр
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При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области женщина получила ранения
Женщина получила ранения после обстрела ВСУ в Херсонской области
14 июня 2024, 22:48

Фото: iStock/Standart

Женщина получила множественные ранения из-за обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина 1970 года рождения. Она доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая находится под постоянным присмотром медицинского персонала.

Украинские боевики неоднократно Алешки обстреливали за время проведения специальной военной операции на Украине. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Сальдо заявлял, что при обстреле погиб один человек, еще трое пострадали.

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#россия
#украина
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Путин: в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военных
14 июня 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Семьсот тысяч российских военных находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находятся]», – сказал российский лидер.

Ранее Путин объяснил, что Россия отодвигает фронт в Харьковской области для снижения атак со стороны украинских неонацистов по Белгороду. Глава государства отметил успехи ВС РФ под Харьковом.

Спецоперация в Донбассе проводится с конца февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению.

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#спецоперация
#владимир путин
#война
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Путин объяснил, зачем Россия отодвигает линию фронта на харьковском направлении
Путин: РФ отодвигает линию фронта под Харьковом для снижения атак по Белгороду
14 июня 2024, 20:30

Фото: сайт Кремля

Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду, объяснил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев».
Сейчас российские военнослужащие, по словам российского лидера, достойно справляются с задачами под Харьковом. Однако, если боевики ВСУ продолжат обстрелы российских населенных пунктов, то Москва подумает про необходимые действия для их безопасности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, чтобы защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Глава киевского режима Владимир Зеленский не соглашается на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Вместо этого он гастролирует по недружественным к РФ странам, выпрашивая все новые порции финансовой и военной помощи.

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#война
#спецоперация
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#харьковская область
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Десять человек числятся в официальном списке пропавших без вести в Шебекино
14 июня 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Detailfoto

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Десять человек входят в официальных списках пропавших без вести.
В настоящее время известно о двух погибших, тела которых спасатели извлекли из-под обломков частично обрушившегося дома, сообщает телеграм-канал Mash. Прямо сейчас в разборе завалов задействованы 230 человек и 47 единиц специальной техники. Недавно ещё четверых жильцов спасли с пятого этажа повреждённого дома с помощью автолестницы. Известно как минимум о пяти пострадавших.

ПО предварительным данным, ВСУ нанесли удар по жилому дому ракетой «Точка У». Первые три этажа в подъезде рухнули, четвёртый и пятый повисли на железобетонной конструкции. Правоохранители оцепили территорию в радиусе километра. Жильцы соседних подъездов эвакуированы в соседнюю школу. Спасатели и волонтёры Народного фронта продолжают разбор завалов, время от времени устраивая «минуту тишины», чтобы услышать призывы о помощи людей, погребённых заживо под обломками.

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#белгородская область
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В Сумах на Украине произошла диверсия на железной дороге
«СТРАНА.ua»: диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине
14 июня 2024, 19:29

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Диверсия на железной дороге произошла в Сумах на Украине.
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, очередной поджог релейного шкафа на железной дороге произошёл в городе Сумы.

Все случилось между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.

Незадолго до этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что противник наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в РФ при поддержке НАТО.

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#россия
#украина
#спецоперация
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Опубликованы кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении
RT опубликовала кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении
14 июня 2024, 18:43

Фото:istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие четвертой военной базы ВС РФ помешали украинским диверсантам перейти фронтовую линию на Запорожском направлении. Боевиков ВСУ засекли при помощи FPV-дронов, а те, чтобы выжить, сдались. Видео опубликовал Telegram-канал RT. В результате операции участники диверсионной группы отправлены в центр временного содержания для военнопленных.
Ранее в российском минобороны докладывали о нанесении ударов ВС РФ по украинским хранилищам с крылатыми ракетами Storm Shadow. Уточнялось, что за неделю армия России ударила 19 раз из высокоточных вооружений.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Москва предлагает мирные инициативы по решению украинского кризиса, однако в Киеве запрещают и отвергают переговоры с российской стороной.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#видео
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В РФ опубликовали список 400 желающих вернуться на Украину военных
Москалькова обнародовала список 400 военных, желающих вернуться на Украину
14 июня 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала список из 400 украинских военнослужащих, которые хотят вернуться на родину.
Она опубликовала список в своем Telegram-канале. По ее словам, эти военнослужащие согласились на обменный процесс.

Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной Рады Украины Лубинцу с просьбой оказать содействие в российско-украинском обмене.

Российский омбудсмен надеется, что гуманитарный диалог с Украиной продолжится и российские военнослужащие смогут вернуться домой.

Ранее сообщалось, что представители МККК за прошлый год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине.

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#россия
#украина
#спецоперация
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В частном секторе Мариуполя обнаружили оставленные боевиками Азова* боеприпасы
14 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Бойцы Росгвардии совершали дежурный обход частного сектора Левобережного района Мариуполя. На территории одного из домовладений они нашли оставленный боевиками националистического батальона Азов* схрон с боеприпасами.
Как рассказал РИА Новости участвовавший в поисковых мероприятиях военнослужащий Росгвардии с позывным Барс, в этих районах националисты готовили на территории частного сектора оборонительный рубеж, активно используя гражданскую инфраструктуру. Поэтом здесь довольно часто можно обнаружить спрятанные боеприпасы, в том числе и повреждённые.

Сапёры постоянно проверяют в Мариуполе здания, строения и объекты промышленной застройки. Из-за того, что в этом районе велись активные боевые действия и там могут находиться взрывоопасные предметы, присутствие гражданских лиц в этом секторе пока находится под запретом.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#боеприпасы
#росгвардия
#инфраструктура
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