Очереди у военкоматов Украины из-за отсрочек от мобилизации

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На Украине у военкоматов начали скапливаться очереди военнообязанных, пытающихся продлить отсрочку от мобилизации.
Как сообщает издание «Страна.ua», многие из них не могут сделать это через приложение «Резерв+», созданное для обновления данных, из-за технических сбоев.
Ситуация особенно обострилась после 9 ноября, когда у большинства военнообязанных истек срок действующих отсрочек. Власти обещали предоставить возможность продления через «Резерв+» для отдельных категорий, но система часто не срабатывает.
Видео, опубликованное «Страна.ua», показывает большие очереди у одного из одесских военкоматов. Мужчины, пришедшие с раннего утра, сталкиваются с медленным продвижением очереди — некоторые не могут попасть на прием даже спустя несколько часов. В то же время издание сообщает, что неофициальное продление отсрочки может обойтись в 700 долларов.
С 18 мая на Украине действует закон, ужесточающий правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате в течение 60 дней, посетив лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».
Вручение повестки считается состоявшимся даже без личного получения, если на ней стоит штамп о невозможности вручения.
Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Водителей, уклоняющихся от мобилизации, могут лишить права управления автомобилем.
Прописанные ранее сроки демобилизации из закона были исключены, что вызвало возмущение среди некоторых депутатов.
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Ситуация особенно обострилась после 9 ноября, когда у большинства военнообязанных истек срок действующих отсрочек. Власти обещали предоставить возможность продления через «Резерв+» для отдельных категорий, но система часто не срабатывает.
Видео, опубликованное «Страна.ua», показывает большие очереди у одного из одесских военкоматов. Мужчины, пришедшие с раннего утра, сталкиваются с медленным продвижением очереди — некоторые не могут попасть на прием даже спустя несколько часов. В то же время издание сообщает, что неофициальное продление отсрочки может обойтись в 700 долларов.
С 18 мая на Украине действует закон, ужесточающий правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновлять свои данные в военкомате в течение 60 дней, посетив лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».
Вручение повестки считается состоявшимся даже без личного получения, если на ней стоит штамп о невозможности вручения.
Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Водителей, уклоняющихся от мобилизации, могут лишить права управления автомобилем.
Прописанные ранее сроки демобилизации из закона были исключены, что вызвало возмущение среди некоторых депутатов.
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Мария Моисеева