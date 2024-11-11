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Отказывающихся воевать украинцев призывают отречься от гражданства

«Страна»: не желающих воевать украинцев призывают отказаться от гражданства
Фото: iStock/kornyeyeva

Фото: iStock/kornyeyeva

Глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин отречься от гражданства, если они не хотят воевать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Чиновница, как утверждается, считает, что украинцы должны это сделать по собственной инициативе.


«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила она.
Издание заметило, что призыв Толкачевой довольно трудно выполнить, так как отречься от гражданства Украины можно лишь написав заявление в консульстве, но для этого человек должен находиться за рубежом. Большинство мужчин, не желающих воевать, не могут покинуть страну из-за закрытых границ при военном положении.

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#мобилизация
На Украине сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья
11 ноября 2024, 01:27

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил поставленный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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#запорожье
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В Молдавии назвали принадлежность упавших БПЛА
Глава МИД Молдавии Попшой: упавшие в стране БПЛА были российскими приманками
10 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики БПЛА были якобы российскими дронами-приманками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, беспилотники должны были отвлечь украинскую систему ПВО.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — отметил Попшой.
Глава МИД Молдавии не стал приводить доказательств, почему упавшие БПЛА были выпущены в России, и не раскрыл, почему он пришел к таким выводам.

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#пво
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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
10 ноября 2024, 21:55

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Повреждения получили шесть жилых домов и объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП), добавил глава региона.

Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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С сайта Рады исчез законопроект о военном положении
Депутат Дубинский: с сайта Рады исчез законопроект об объявлении состояния войны
10 ноября 2024, 21:00

Фото: istockphoto.com/ru/Mariia Kokorina

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что законопроект о введении состояния войны на Украине исчез с сайта парламента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дубинский рассказал, что направил запрос спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, в котором поинтересовался, почему исчез законопроект, который касался объявления войны пропал. По словам парламентария, документ ранее был представлен Владимиром Зеленским.

В то же время на сайте Рады все еще опубликованы законопроекты о всеобщей мобилизации и об использовании Вооруженных Сил и иных военных формирований. Официального комментария от Верховной рады не поступало.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#украина
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Экс-главком НАТО спрогнозировал, что потеряет Украина по плану Трампа
Экс-главком НАТО назвал не самым худшим сценарий территориальные уступки Киева
10 ноября 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/ru/reflection_art

Избранный президент США Дональд Трамп может достичь урегулирования конфликта на Украине, вынудив ее отказаться от части территорий. Об этом сообщил бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис в эфире CNN.
По словам Ставридиса, после окончания СВО глава российского государства Владимир Путин останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует. Экс-главком НАТО подчеркнул, что это не самый плохой сценарий развития событий.

В июне текущего года российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Атака дронов ВСУ была направлена на жилые районы
10 ноября 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Все дроны, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта.

Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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NYT: РФ сконцентрировала группировку из 50 тысяч бойцов под Курском
10 ноября 2024, 20:22

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

Российская Федерация сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, информирует газета «The New York Times», ссылаясь на украинские и американские источники.
«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — сообщает газета.

По данным издания, чтобы сформировать это мобильное соединение Россия не перебрасывала свои подразделения с востока Украины — это помогло Москве вести активные боевые действия на разных направлениях. Вооружённые силы Украины ожидают начало атаки в ближайшее время, передают информаторы NYT.

Военные из Соединённых Штатов Америки и разведывательные чиновники подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации активно укрепляют свои позиции в Курской области и в восточной части страны. В то время ВСУ преследуют неудачи из-за неспособности Киева решить проблему, связанную с численностью их бойцов.

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#курская область
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Украинская армия атаковала РФ 84 беспилотниками
10 ноября 2024, 19:58

Фото: istockphoto/ Dragon Claws

10 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Российской Федерации, информирует Минобороны РФ.
За 10 ноября на территорию России прилетело 84 воздушных объекта. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Министерстве обороны отметили, что главная цель Вооружённых сил Украины — нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника.

Помимо этого, 14 беспилотников перехватили или уничтожили над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Раменского после падения летевшего на Москву БПЛА был поврежден автомобиль, который стоял рядом с местом происшествия.

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Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахово
10 ноября 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/ru/Leestat

ВСУ могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его мнению, украинцы осознают, что Курахово потерян. Эксперт крайне удивлен, так как этот город является основой украинской обороны на юг Донбасса.

Меркурис добавил, ВС РФ активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. В Киеве понимают, что существует реальная опасность, что это произойдет, заключил аналитик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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