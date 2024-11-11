Отказывающихся воевать украинцев призывают отречься от гражданства

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Глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин отречься от гражданства, если они не хотят воевать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Чиновница, как утверждается, считает, что украинцы должны это сделать по собственной инициативе.
«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила она.Издание заметило, что призыв Толкачевой довольно трудно выполнить, так как отречься от гражданства Украины можно лишь написав заявление в консульстве, но для этого человек должен находиться за рубежом. Большинство мужчин, не желающих воевать, не могут покинуть страну из-за закрытых границ при военном положении.
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